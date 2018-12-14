Воробьев отметил работу по восстановлению святынь в регионе

В каждом муниципалитете Московской области действует программа по восстановлению святынь, всего в области насчитывается порядка двух тысяч православных храмов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев . Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 декабря.

В ходе ежегодного заседания попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь Воробьев выразил благодарность митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию за вклад в эту деятельность.

«Вы, уважаемый владыка, очень давно и трепетно занимаетесь этой сложной работой», — сказал Воробьев.

В свою очередь, председатель управляющего совета фонда, священник Михаил Егоров сообщил, что с начала года в Мособласти освятили четыре храма, которые были полностью отреставрированы.

23 июля Андрей Воробьев стал обладателем ордена преподобного Серафима Саровского II степени за особый вклад в дело возрождения монастырей и храмов. Глава региона неоднократно отмечал значимость этой работы. По его словам, молитвенные места не должны быть разрушенными. Воробьев неоднократно лично инспектировал восстановительные работы.