Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внучку Маяковского лишили московской мастерской 

Мослента 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Художницу и скульптора Елизавету Лавинскую, внучку Владимира Маяковского, попросили освободить помещение столичной мастерской, в которой ее семья работала полвека. Об этом Лавинская рассказала телеканалу «Дождь».
По словам художницы, четыре года назад Росреестр отказал в перерегистрации здания в Большом Афанасьевском переулке, причислив его к памятникам культурного наследия. В суде решение оспорить не удалось, в результате чего мастерская стала собственностью департамента имущества города, а ее владелице пришло уведомление о выселении до 28 декабря.
«Эта мастерская является частью моей жизни. Как цинично поступают люди, которые выбрасывают художников, нас, на улицу со всеми нашими огромными работами», — поделилась Лавинская.
По ее словам, вывоз вещей из мастерской может занять по меньшей мере месяц. Когда она обратилась к чиновникам, ей предложили выделить на это один день.
Мастерская ранее принадлежала Московскому союзу художников. Лавинская организовала в ней студию для детей «Маленькие дети и большое искусство». В здании в Большом Афанасьевском переулке также трудился отец художницы, скульптор Никита Лавинский, там до сих пор хранятся его работы.
Мослента: последние новости
Боящаяся заразиться раком москвичка рассказала об инопланетянах В Москве ударят 20-градусные морозы Москвичей попросили не раздражать спящих ежей
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы вернется на службу45
Чиновник увидел сотрудников СК и упал в обморок4
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным47
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»155
Израиль счел инцидент с Ил-20 исчерпанным2
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение