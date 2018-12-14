«Мисс Россия» стала помощником депутата Госдумы

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! С Днём Конституции РФ! А также с 25-летним российского парламента («Одногодки»). В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила своё первое удостоверение! Желаю, чтобы каждый в нашей великой стране ощущал свою значимость, равенство и свободу! С праздником».

Однако не все подписчики разделили радость модели — в комментариях посыпались вопросы о том, как именно София пришла в политику, а также кому и чем она будет помогать. Девушка оставила эти вопросы без ответа, закрыла комментарии, а позже удалила пост.

По информации портала Znak.com , Никитчук стала помощником депутата от Краснодарского края Сергея Кривоносова . Депутат подтвердил эту информацию изданию "360" . Кривоносов сообщил, что София Никитчук — помощница депутата на общественных началах. Это означает, что трудовые отношения с ней не оформлены.

Что именно будет входить в обязанности Никитчук, пока не известно.