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Лукашенко высказался о вхождении в состав России

«Мисс Россия» стала помощником депутата Госдумы 

Рамблер 1 час назад
Обладательница титулов «Мисс Россия 2015» и «Мисс Екатеринбург 2014» София Никитчук стала помощником депутата Государственной думы России. Этим событием она поделилась со своими подписчиками в Instagram:
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! С Днём Конституции РФ! А также с 25-летним российского парламента («Одногодки»). В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила своё первое удостоверение! Желаю, чтобы каждый в нашей великой стране ощущал свою значимость, равенство и свободу! С праздником».
Однако не все подписчики разделили радость модели — в комментариях посыпались вопросы о том, как именно София пришла в политику, а также кому и чем она будет помогать. Девушка оставила эти вопросы без ответа, закрыла комментарии, а позже удалила пост.
По информации портала Znak.com, Никитчук стала помощником депутата от Краснодарского края Сергея Кривоносова. Депутат подтвердил эту информацию изданию "360". Кривоносов сообщил, что София Никитчук — помощница депутата на общественных началах. Это означает, что трудовые отношения с ней не оформлены.
Что именно будет входить в обязанности Никитчук, пока не известно.
Сейчас София Никитчук занимается модельным бизнесом: рекламирует парфюм и нижнее белье. Также она снималась в исторической драме «Софья» и клипах Егора Крида, Басты и Алекса Малиновского.
Комментарии89
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