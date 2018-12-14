Шнур прокомментировал попытку депутатов поддержать рэп

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал «нелепыми» попытки депутатов Госдумы поддержать рэп путём объявления конкурса среди его исполнителей. Эту инициативу он прокомментировал в стихотворной форме в Instagram.

«Что может быть ещё нелепей, // Чем господдержка субкультур? // Чиновник, как всегда не ловок, // Ему, что пати, что парад. // Ждём конкурс гостатуировок // И присуждения наград», — написал Шнуров.

Ранее News.ru писал, что Госдума РФ объявила о запуске российского конкурса для рэперов «Безграничный рэп». Заявки принимаются от молодых музыкантов, кому ещё не исполнилось 30 лет.

Для участия в конкурсе необходимо записать трек о любом населённом пункте России. Жюри не будет обращать внимание на качество и уровень исполнения. Требование лишь одно — речитатив должен вызвать у слушателей желание приехать в то место, о котором рассказывает исполнитель.