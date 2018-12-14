Россияне назвали политиков года 

Россияне выбрали людей года среди политиков, список возглавили президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Россияне, отвечая на вопрос "Кого из российских политиков, общественных деятелей вы назвали бы человеком года?", выбрали Владимира Путина (29%), Сергея Лаврова (7%), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (4%), министра обороны РФ Сергея Шойгу (3%) и директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина (2%). Еще 17% заявили, что таких политиков нет, а 34% респондентов затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 8-9 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысячи респондентов.