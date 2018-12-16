Главную новогоднюю ель страны срубили в Щелковском районе Подмосковья

Главную новогоднюю елку России , которая украсит Московский Кремль, срубили в 12:00 мск в "Московском учебно-опытном лесничестве" на территории Щелковского района Подмосковья . Старт рубке дал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Качанов, передает в воскресенье корреспондент ТАСС

"В этом году в 18 раз мы проводим и организуем общероссийскую новогоднюю елку. [На главную елку мы] собрали детей со всей страны — порядка 6 тыс. человек. Начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. Одна из частей этого мероприятия — подбор и доставка в Кремль на Соборную площадь елки", — сказал со сцены Качанов.

Начальник управления пояснил, что в понедельник елку перевяжут для транспортировки, а во вторник привезут в Кремль. Он также добавил, что всего Москву украсит порядка 500 новогодних деревьев. "Мы завезем ее через Спасскую башню, башня открывается только два раза в год: когда 9 мая министр обороны выезжает на парад и второй раз — когда мы завозим елку. В десять часов мы будем завозить эту елку через Спасские ворота", — рассказал про путь ели до Кремля Качанов.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин отметил, что всего в полуфинал "Лесного конкурса" вышло более 30 подмосковных деревьев. "В финале оказалась вот эта 100-летняя красотка, которая станет главной елкой страны. Елка будет украшена 2 тыс. новогодних игрушек, 1,5 км гирлянд будет на ней, и она будет нашим посланцем на Соборной площади Кремля", — уточнил Куракин.

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева сообщила, что на месте срубленного дерева посадят новые саженцы.

Рождественская ярмарка

Территория, на которой рубили елку, превратилась в рождественскую ярмарку. В палатках угощали блинами, пряниками, бубликами, горячим чаем из самовара. Также все желающие могли разучить старинные колядования, закружиться в хороводе, оседлать деревянного коня, слепить и раскрасить снеговика и выковать подкову на счастье в кузнице. На территории работала полевая кухня. Кроме того, на улице можно было встретить ряженых, скоморохов и ложкарей.

История главной елки

Традиция устанавливать на Соборной площади елку появилась в период правления Николая I. Однако хвойное растение не было таким большим и ставилось для царской семьи. В Советском Союзе несколько лет не проводили Кремлевскую елку. С 1967 года традиция возобновилась и ель появилась в Большом Кремлевском дворце и потом — в Государственном Кремлевском дворце.