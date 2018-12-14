Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», — говорится в обращении.

Патриарх отметил, что действия Киева вопиющим образом нарушают конституционные права и свободы граждан Украины.

Он призвал мировое сообщество приложить все усилия для того, чтобы защитить духовенство и верующих от дискриминации и давления.

Ранее в УПЦ заявили об усилении давления на архиереев.