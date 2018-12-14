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Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви.
В частности, послания направлены Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутерришу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», — говорится в обращении.
Патриарх отметил, что действия Киева вопиющим образом нарушают конституционные права и свободы граждан Украины.
Он призвал мировое сообщество приложить все усилия для того, чтобы защитить духовенство и верующих от дискриминации и давления.
Ранее в УПЦ заявили об усилении давления на архиереев.
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