Роспотребнадзор опубликовал рекомендации гражданам о безопасном поведении при угрозе мошеннических действий. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.
"Часто граждане, особенно в силу преклонного возраста, доверчивы и порой наивны. На это и рассчитывают нечестные на руку люди, которые проникают в квартиры под различными предлогами. После визитов многие отдают свои последние сбережения за некачественные товары или услуги", — говорится в сообщении.
"Нередко продавцы берут на себя роль представителей органов государственной власти, используя фальшивые удостоверения и апеллируя тем, что пенсионер попал под действие некой государственной программы адресной помощи", — предупреждает ведомство.
Чтобы не стать жертвой мошенников не следует предоставлять незнакомому человеку данные паспорта и банковских карт. Необходимо уточнять информацию об операциях по своей карте только по указанному на ней номеру или в отделении банка. Общаясь с лицом, предлагающим приобрести товары или услуги, нужно внимательно изучать анкеты и иные документы, которые предлагается заполнить или подписать.
Особую осторожность стоит проявить при покупках у людей, занимающихся сетевым маркетингом, мелкой бытовой техники, качество которых может быть низким, а цены завышенными.
"С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг (массаж, "пилинг", уход за волосами и т.д.) с настойчивыми рекомендациями "местного" врача, презентации косметики с "исключительными" свойствами. Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы", — напоминает Роспотребнадзор.