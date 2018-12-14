В Роспотребнадзоре рассказали, как не стать жертвой мошенников

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации гражданам о безопасном поведении при угрозе мошеннических действий. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Часто граждане, особенно в силу преклонного возраста, доверчивы и порой наивны. На это и рассчитывают нечестные на руку люди, которые проникают в квартиры под различными предлогами. После визитов многие отдают свои последние сбережения за некачественные товары или услуги", — говорится в сообщении.

"Нередко продавцы берут на себя роль представителей органов государственной власти, используя фальшивые удостоверения и апеллируя тем, что пенсионер попал под действие некой государственной программы адресной помощи", — предупреждает ведомство.

Чтобы не стать жертвой мошенников не следует предоставлять незнакомому человеку данные паспорта и банковских карт. Необходимо уточнять информацию об операциях по своей карте только по указанному на ней номеру или в отделении банка. Общаясь с лицом, предлагающим приобрести товары или услуги, нужно внимательно изучать анкеты и иные документы, которые предлагается заполнить или подписать.

Особую осторожность стоит проявить при покупках у людей, занимающихся сетевым маркетингом, мелкой бытовой техники, качество которых может быть низким, а цены завышенными.