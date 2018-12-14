Пенсионер отдал на ремонт больницы «похоронные деньги»

К Панфилову обратился инициатор проекта «Делай добро», 76-летний Василий Найденко. В рамках этого проекта пациенты на свои средства отремонтировали часть палат районной больницы.

По словам Найденко, он рассказал Панфилову о проекте, когда тот сам находился в стационаре.

«После моих слов сказал: «Поехали со мной». Приехали мы к нему домой, он вытащил из укромного места трехлитровую стеклянную банку», — рассказал активист.

Панфилов пожертвовал больнице 21 тысячу рублей. Именно эта сумма требовалась для ремонта двухместной палаты.

Мужчина сделал пожертвование из «похоронных денег», отметив, что оставшейся суммы на похороны хватит. Деньги пришлось переложить из трехлитровой в двухлитровую банку.

Найденко несколько лет назад сам лечился в клинике. Его расстроили грязные стены, отклеившиеся обои и линолеум. В итоге он выделил 41 250 рублей на ремонт палаты и оснащение массажного кабинета. Затем активист начал привлекать пожертвования местных жителей. К началу 2018 года в больнице были отремонтированы 15 палат из 53-х.