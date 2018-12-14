В ГД предложили включить в состав поездов вагон «для одиноких» людей

Политик считает необходимым сделать так, чтобы людям, которые желают общаться между собой, не приходилось искать друг друга и беспокоить тех, кто не желает вести беседу.

Власов попросил главу РЖД дать оценку этой инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.