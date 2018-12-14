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В ГД предложили включить в состав поездов вагон «для одиноких» людей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе РЖД Олегу Белозерову включить в состав поездов дальнего следования специальный вагон "для одиноких", чтобы попутчикам, которые хотят общаться, не приходилось искать друг друга и беспокоить других.
Политик считает необходимым сделать так, чтобы людям, которые желают общаться между собой, не приходилось искать друг друга и беспокоить тех, кто не желает вести беседу.
Власов попросил главу РЖД дать оценку этой инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.
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