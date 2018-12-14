Волонтеры готовят сотни летучих мышей к зимовке

Волонтеры спасли сотни летучих мышей, которые ранее жили в клинической лаборатории. Теперь же животных готовят к зимовке. Сейчас неравнодушные к судьбе рукокрылых, оставшихся без крова, разместили их в коробках, которые они хранят в старом неработающем холодильнике. Маленькие зверьки находятся в коробочках по несколько штук, и это не экономия — ночные создания в дикой среде обитают колониями, а зимовать они будут в обычных мешочках. Девушки кормят своих подопечных личинками жуков и тщательно следят за их весом, ведь для того, чтобы летучие мыши впали в спячку, им необходимо весить не менее 30 грамм.