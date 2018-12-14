Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волонтеры готовят сотни летучих мышей к зимовке 

Рамблер 1 час назад
Волонтеры спасли сотни летучих мышей, которые ранее жили в клинической лаборатории. Теперь же животных готовят к зимовке. Сейчас неравнодушные к судьбе рукокрылых, оставшихся без крова, разместили их в коробках, которые они хранят в старом неработающем холодильнике. Маленькие зверьки находятся в коробочках по несколько штук, и это не экономия — ночные создания в дикой среде обитают колониями, а зимовать они будут в обычных мешочках. Девушки кормят своих подопечных личинками жуков и тщательно следят за их весом, ведь для того, чтобы летучие мыши впали в спячку, им необходимо весить не менее 30 грамм.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Европа нас надурила»22
В неудачах ядерной «Булавы» РФ обвинили Украину290
ЕС обратилась к РФ с требованием по задержанным морякам500
Савченко частично ослепла и оглохла248
Открывший стрельбу во Франции убит27
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение