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"Гуччи-батюшка" раскрыл источник своего богатства

Шнуров стихами отреагировал на конкурс ГД для рэперов 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал идею депутатов Госдумы о конкурсе для рэп-исполнителей.
На своей странице в Instagram Шнуров в стихотворной форме предложил Госдуме организовать еще и конкурс татуировок.
Что может быть ещё нелепей,
Чем господдержка субкультур?
Чиновник, как всегда, неловок,
Ему что пати, что парад.
Ждём конкурс гостатуировок
И присуждения наград.
Накануне думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил о запуске конкурса для рэперов. Тема произведений — туризм в России. Победителя ждет путешествие по родной стране.
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