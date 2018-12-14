Шнуров стихами отреагировал на конкурс ГД для рэперов

На своей странице в Instagram Шнуров в стихотворной форме предложил Госдуме организовать еще и конкурс татуировок.

Что может быть ещё нелепей,

Чем господдержка субкультур?

Чиновник, как всегда, неловок,

Ему что пати, что парад.

Ждём конкурс гостатуировок

И присуждения наград.

Накануне думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил о запуске конкурса для рэперов. Тема произведений — туризм в России. Победителя ждет путешествие по родной стране.