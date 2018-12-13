Губернатор Калининграда выступил против переименования города

По его словам, люди, которые говорят, что город — все еще Кенигсберг , давно не были в Калининграде.

"Глядя сейчас на город, хотя мы сейчас занимаемся его благоустройством и приведением в красивый витринный вид, называть его Кенигсбергом язык не поворачивается. Это Калининград. Не потому, что Калининград хуже или лучше Кенигсберга, а потому что так его назвали моряки, которые держали эту территорию после 45-го года", — сказал он.

Ранее Антон Алиханов рассказал о скандале с памятником Канту, имя которого вошло в шорт-лист конкурса о присвоении городским аэропортам имен соотечественников.