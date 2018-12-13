Глава Минздрава рекомендует россиянам пересмотреть рацион питания

Жители России злоупотребляют кондитерскими изделиями и зачастую пренебрегают овощами. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, необдуманный рацион питания провоцирует ожирение, передает РИА «Новости»

«Работа по улучшению ситуации в этом направлении началась, мы достигли определенных успехов, однако питание россиян нельзя назвать рациональным», — сообщила Скворцова.

Она привела данные Росстата за прошлый год, согласно которым потребление овощей составляет 73% от значений, необходимых для поддержания организма в здоровом состоянии. В то же время сахар потребляется в избытке, показатель достиг 130% от нормы.

Скворцова добавила, что лишний вес наблюдается у 27% мужчин и 25% женщин в возрасте от 35-44 лет. Причем по мере приближения к преклонному возрасту показатели только ухудшаются. Так, 36% мужчин и 52% женщин от 55 до 64 лет страдают ожирением.