Калининградский губернатор объяснил скандал с памятником Канту

Алиханов отметил, что Кант — один из величайших философов, родившийся в Кенигсберге , и калининградцы считают Канта символом города.

"Что касается самих вандалов, то я как-то уже высказал такую несколько конспирологическую версию — что это такая провокация, несомненно, спровоцированная этим голосованием. Это явно плакатная история, которая нацелена не на Калининград. Это комедия! Человек, во всяком случае со здоровой головой, такого никогда не напишет", — прокомментировал губернатор содержание листовок, которые разбрасывали вандалы.

Алиханов добавил, что "это очень удобная тема для продажи куда-то вовне".

В Калининграде неизвестные облили розовой краской могилу немецкого философа Иммануила Канта. Кроме того, был испорчен монумент Канту и мемориальная табличка на доме, в котором родился и жил мыслитель. У памятника рядом с одним из зданий Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта оказались разбросаны листовки с обращением к студентам. Кант там называется врагом, а его имя — "чуждым", "поганым" и "вражьим".