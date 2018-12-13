Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградский губернатор объяснил скандал с памятником Канту 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью "Газете.Ru" рассказал о скандале с памятником Канту, имя которого вошло в шорт-лист конкурса о присвоении городским аэропортам имен соотечественников.
Алиханов отметил, что Кант — один из величайших философов, родившийся в Кенигсберге, и калининградцы считают Канта символом города.
"Что касается самих вандалов, то я как-то уже высказал такую несколько конспирологическую версию — что это такая провокация, несомненно, спровоцированная этим голосованием. Это явно плакатная история, которая нацелена не на Калининград. Это комедия! Человек, во всяком случае со здоровой головой, такого никогда не напишет", — прокомментировал губернатор содержание листовок, которые разбрасывали вандалы.
Алиханов добавил, что "это очень удобная тема для продажи куда-то вовне".
В Калининграде неизвестные облили розовой краской могилу немецкого философа Иммануила Канта. Кроме того, был испорчен монумент Канту и мемориальная табличка на доме, в котором родился и жил мыслитель. У памятника рядом с одним из зданий Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта оказались разбросаны листовки с обращением к студентам. Кант там называется врагом, а его имя — "чуждым", "поганым" и "вражьим".
Газета.Ru: последние новости
Известная критикой Порошенко журналистка пропала в Москве Путин дал старт Году театра в России Чайка: сотрудника Ространснадзора уволили из-за 66 машин его жены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на признание вины Бутиной50
Лидер украинских раскольников случайно донес на ЦРУ69
Газовое безумие Европы и другие события дня19
Мать зарезала дочь за распутство5
Бутина призналась408
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение