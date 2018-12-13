Перенос столицы Дальнего востока во Владивосток укрепит лидерство города в экономике региона, заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
"Я думаю, что это важное решение, и оно находится в логике той политики, которую государство реализует на Дальнем Востоке. Именно Владивосток и Приморье в целом избраны приоритетным регионом", — пояснил он.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. С момента образования региона в 2000 году его столицей был Хабаровск.