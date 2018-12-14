Минздрав ударит ростом цен по ожирению россиян

Министр здравоохранения Вероника Скворцова выступила с инициативой повышения косвенных налогов на соленые и сладкие продукты ради повышения «рациональности» питания россиян.

«В возрасте 35−40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55−64 года — 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%", — цитирует министра «Интерфакс».

При этом Скворцова сослалась на данные Всемирной организации здравоохранения , согласно которым 44% диабета, 41% онкологических заболеваний связаны с избыточным весом, а в России брюшной тип ожирения отмечается более чем у двух третей обследованных людей.

Что касается избыточного потребления соли, то такой тип питания приводит к развитию гипертонии. По мнению Скворцовой, россияне едят слишком мало овощей, но зато на свою беду увлекаются фастфудом, в котором избыточно много и соли, и сахара.

Решать проблему предлагается, в том числе, введением акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара, и другие вредные продукты.

Ранее «Ридус» предупреждал о подорожании автомобилей, бензина, сахара, хлеба, яиц и других необходимых продуктов. Также ощутимо выросли цены на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента и на большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров.

В целом за три осенних месяца инфляция в России ускорилась, а сообщения о росте цен на продукты питания накануне Нового года пошли сплошным потоком.