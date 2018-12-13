Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что берет на контроль дело украинской журналистки Елены Бойко, которую суд постановил выдворить из РФ.
Как ранее сообщили РИА Новости в Преображенском суде Москвы, суд признал Бойко (настоящая фамилия Вищур) виновной в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить ее за пределы страны. До этого момента Бойко будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве. В ходе судебного заседания Бойко заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, и она не может вернуться обратно. По ее словам, в политическом убежище в России ей отказали. Ее адвокат уже заявил, что обжалует решение о выдворении из РФ.
"Большой общественный резонанс приобрело сегодня дело Елены Бойко в связи с решением суда о ее выдворении. То, что указано в публикации и, можно сказать, заявлении Дмитрия Киселева, конечно, обескураживает. Потому что, даже по международным нормам, выдворять человека в страну, где его жизни и здоровью угрожает опасность, запрещено. И если действительно в отношении Бойко имеются такие данные, подтвержденные документально, я сегодня такой запрос делаю в суд, чтобы посмотреть, рассматривал ли суд эти обстоятельства, связанные с тем, что на Украине в отношении нее возбуждено уголовное дело", — заявила Москалькова РИА Новости.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что выдворять из РФ украинскую журналистку Елену Бойко, известную своей критикой президента Украины Петра Порошенко, беспринципно, при этом он сообщил, что агентство готово предоставить ей работу.
"Даже представление суду информации о критических выступлениях журналистки в адрес руководства Украины уже предполагает то, что в отношении нее не исключены репрессивные меры. Поэтому я со своей стороны беру на контроль это дело, запрошу решение суда, приглашаю на личный прием ее адвоката или родных, если она уже помещена в центр выдворения. И в любом случае есть время для апелляции, поэтому я обязательно поизучаю, приму все меры к тому, чтобы права Елены Бойко не были нарушены", — заверила уполномоченный по правам человека.
"В таких ситуациях, когда в другой стране угрожает опасность, вопросы нарушения миграционного законодательства нужно рассматривать с учетом обязательно этих обстоятельств", — подчеркнула омбудсмен.