Москалькова проконтролирует дело украинской журналистки Бойко

Как ранее сообщили РИА Новости в Преображенском суде Москвы , суд признал Бойко (настоящая фамилия Вищур) виновной в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить ее за пределы страны. До этого момента Бойко будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве. В ходе судебного заседания Бойко заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, и она не может вернуться обратно. По ее словам, в политическом убежище в России ей отказали. Ее адвокат уже заявил, что обжалует решение о выдворении из РФ.

"Большой общественный резонанс приобрело сегодня дело Елены Бойко в связи с решением суда о ее выдворении. То, что указано в публикации и, можно сказать, заявлении Дмитрия Киселева, конечно, обескураживает. Потому что, даже по международным нормам, выдворять человека в страну, где его жизни и здоровью угрожает опасность, запрещено. И если действительно в отношении Бойко имеются такие данные, подтвержденные документально, я сегодня такой запрос делаю в суд, чтобы посмотреть, рассматривал ли суд эти обстоятельства, связанные с тем, что на Украине в отношении нее возбуждено уголовное дело", — заявила Москалькова РИА Новости.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что выдворять из РФ украинскую журналистку Елену Бойко, известную своей критикой президента Украины Петра Порошенко , беспринципно, при этом он сообщил, что агентство готово предоставить ей работу.

"Даже представление суду информации о критических выступлениях журналистки в адрес руководства Украины уже предполагает то, что в отношении нее не исключены репрессивные меры. Поэтому я со своей стороны беру на контроль это дело, запрошу решение суда, приглашаю на личный прием ее адвоката или родных, если она уже помещена в центр выдворения. И в любом случае есть время для апелляции, поэтому я обязательно поизучаю, приму все меры к тому, чтобы права Елены Бойко не были нарушены", — заверила уполномоченный по правам человека.

"В таких ситуациях, когда в другой стране угрожает опасность, вопросы нарушения миграционного законодательства нужно рассматривать с учетом обязательно этих обстоятельств", — подчеркнула омбудсмен.