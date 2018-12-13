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Газовое безумие Европы, закрытое небо над Донбассом и другие события дня
Газовое безумие Европы, закрытое небо над Донбассом и другие события дня

Путин раскрыл школьникам первый шаг к успеху 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал молодежь грамотно выбрать профессиональный путь, чтобы их знания помогли стране сохранить лидерство и получить новые компетенции для будущего развития. Соответствующее заявление он сделал на открытом уроке «Направление прорыва» в Ярославле. Видео с мероприятия доступно на сайте РИА Новости.
«Найти себя в жизни — самое главное, это первый шаг к успеху. Если есть увлечение, будет обязательно и победа», — сказал глава государства.
Способность правильно применить мозги позволит России сохранить лидирующие позиции, добавил он.
В середине февраля Владимир Путин предложил запустить проект для профессиональной ориентации учащихся старших классов.
Российский лидер неоднократно отмечал важность осознанного выбора профессии. На открытом уроке прошлого года президент призвал школьников определяться с профессией как можно раньше. Он пояснил, что так у молодых людей будет «больше времени для совершенствования».
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