Леонтьев назвал российского губернатора «дебилом» 

Журналист и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал нового главу Хакасии Валентина Коновалова «дебилом» и отказался считать свои слова эмоциональными.
«Ну почему эмоциональные, они не эмоциональные. Я же говорил просто об особенностях современной демократии, говорил, что это неработающая система. И просто давал пример», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
По словам Леонтьева, Коновалова выбрали на «протестном голосовании», проголосовав не за него, а «против всего».
«Я именно говорил о феномене протестного голосования. Оно неконструктивно», — подчеркнул журналист.
Леонтьев сравнил Коновалова с моржом или свиньей, которых могли бы избрать «с тем же успехом».
«Просто свинья по закону не может зарегистрироваться. А могла бы. Даже легче голосовать за свинью, потому что заведомо нет на неё никакого компромата. Свинья и есть свинья», — сказал Леонтьев.
Журналист пояснил, что не намерен вступать в полемику с Коноваловым, если тот отреагирует на оскорбления.
«Он же дебил, в какую он может вступить полемику?», — поинтересовался Леонтьев.
Ранее Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Валентина Коновалова «дебилом» и заявил, что Россия может потерять эту республику, но если понадобится, «надыбать» новую.