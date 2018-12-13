Леонтьев назвал российского губернатора «дебилом»

«Ну почему эмоциональные, они не эмоциональные. Я же говорил просто об особенностях современной демократии, говорил, что это неработающая система. И просто давал пример», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По словам Леонтьева, Коновалова выбрали на «протестном голосовании», проголосовав не за него, а «против всего».

«Я именно говорил о феномене протестного голосования. Оно неконструктивно», — подчеркнул журналист.

Леонтьев сравнил Коновалова с моржом или свиньей, которых могли бы избрать «с тем же успехом».

«Просто свинья по закону не может зарегистрироваться. А могла бы. Даже легче голосовать за свинью, потому что заведомо нет на неё никакого компромата. Свинья и есть свинья», — сказал Леонтьев.

Журналист пояснил, что не намерен вступать в полемику с Коноваловым, если тот отреагирует на оскорбления.

«Он же дебил, в какую он может вступить полемику?», — поинтересовался Леонтьев.