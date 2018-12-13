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Леонтьев назвал российского губернатора «дебилом» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Журналист и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал нового главу Хакасии Валентина Коновалова «дебилом» и отказался считать свои слова эмоциональными.
«Ну почему эмоциональные, они не эмоциональные. Я же говорил просто об особенностях современной демократии, говорил, что это неработающая система. И просто давал пример», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
По словам Леонтьева, Коновалова выбрали на «протестном голосовании», проголосовав не за него, а «против всего».
«Я именно говорил о феномене протестного голосования. Оно неконструктивно», — подчеркнул журналист.
Леонтьев сравнил Коновалова с моржом или свиньей, которых могли бы избрать «с тем же успехом».
«Просто свинья по закону не может зарегистрироваться. А могла бы. Даже легче голосовать за свинью, потому что заведомо нет на неё никакого компромата. Свинья и есть свинья», — сказал Леонтьев.
Журналист пояснил, что не намерен вступать в полемику с Коноваловым, если тот отреагирует на оскорбления.
«Он же дебил, в какую он может вступить полемику?», — поинтересовался Леонтьев.
Ранее Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Валентина Коновалова «дебилом» и заявил, что Россия может потерять эту республику, но если понадобится, «надыбать» новую.
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