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Киселев вступился за выдворяемую на Украину журналистку Бойко 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что известную критикой президента Украины Петра Порошенко украинскую журналистку Елену Бойко из России «выдворять беспринципно», а информационное агентство готово предложить ей работу.
«Эта не та ситуация, когда российское государство может позволить себе опираться на формальности в ущерб гуманизму. На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами. В этих условиях выдворять Елену Бойко от нас, сдавая ее прямо в лапы нацикам, — беспринципно. Наоборот, куда правильнее было бы инициативно предложить журналистке убежище, а мы будем готовы взять Елену Бойко на работу в Международное информационное агентство «Россия Сегодня», — цитирует РИА «Новости» Киселева.
Напомним, московский суд принял решение депортировать пророссийскую журналистку из Украины в связи с нарушением правил пребывания на территории России. Ранее Бойко оказалась в полицейском участке после дебоша в квартире. Ее адвокат заявил, что собирается обжаловать решение о депортации.
Критикующая Порошенко и действия ВСУ украинская журналистка отмечала, что возвращение на родину грозит ей уголовным делом за поддержку ДНР, ЛНР и российского Крыма. При этом она отметила, что Россия отказала ей в политическом убежище.
Писатель и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов подготовил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать решение суда о депортации Бойко.
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