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Путин обсудил с учредителем фонда «Вера» проблемы паллиативной помощи 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел встречу с учредителем благотворительного фонда "Вера" Нютой Федермессер, в ходе которой она подняла несколько тем, которые нужно решить для оказания паллиативной помощи, среди которых обезболивание, инфраструктура, кадры, отсутствие стандартов и протоколов.
Федермессер начала с обсуждения темы доступности обезболивающих. По ее словам, деньги на это выделяются, лекарства есть, но врачи не выписывают медикаменты. "Обезболивание не назначается не потому что его нет в аптеках", — сказала она, добавив, что врачи не выписывают эти лекарства, и среди причин это 228.2 УК РФ ("нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ"). "Это статья страшная штука для врачей, потому что любая ошибка… это уголовное преступление", — рассказала она. Федермессер считает, что декриминализация этой статьи поможет справиться с проблемой. "Это послужило бы толчком", — сказала она.
Кроме того, сейчас, по ее словам, не разделены понятия пропаганды и информирования населения об обезболивании.
Среди проблемных вопросов Федермессер также назвала отсутствие стандартной и протоколов для оказания паллиативной помощи, хотя отметила при этом, что они разрабатываются.
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