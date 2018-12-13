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Бессонница принесла престарелой американке крупный куш 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Жительница американского города Оуингс Милс, штат Мэриленд, выиграла джекпот в несколько тысяч долларов. Как сообщает информационный портал UPI, она благодарит за это бессонницу.
Работающая медсестрой 72-летняя женщина решила лечь пораньше перед долгой сменой в больнице, но у нее не вышло. «Я постоянно смотрела на часы и бесилась, что никак не могу заснуть. Последнее время, которое я запомнила, было 11:56 вечера», — рассказала американка.
По ее словам, эти числа запали ей в голову, поэтому на следующий после смены день она отправилась в магазин за лотерейным билетом. Женщина решила поиграть в виртуальные скачки и поставила на компьютерных лошадей под номерами одиннадцать, пять и шесть. Она сумела угадать все номера победителей и стала обладательницей джекпота в 13 323 доллара (885,3 тысячи рублей).
Ранее сообщалось об американце, который сорвал джекпот, подражая герою книги, написанной другом. Персонаж каждое утро пил кофе в торговом центре и покупал билет мгновенной лотереи. Читатель сделал так же и выиграл 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).
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