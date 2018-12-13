Путин попросил Голикову и Кириенко посетить хоспис в Поречье

В ходе встречи Федермессер упомянула о хосписе. "Я знаю. Там 19 век", — сказал Путин.

"Им не нужен другой, они привыкли жить в скромных условиях", — поспешила успокоить президента Федермессер, но глава государства был настойчив. "Скромные должны быть достойными", — сказал он.

Учредитель фонда рассказала, что в хосписе уже многое сделано, и "они более чем достойные".

"Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить Голикову и Кириенко", — сказал Путин.

Кириенко в свою очередь отметил, что отправится туда на машине сразу после этой встречи и повезет с собой подарки от президента.