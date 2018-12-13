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Путин попросил Голикову и Кириенко посетить хоспис в Поречье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с учредителем благотворительного фонда "Вера" Нютой Федермессер рассказал, что хотел посетить хоспис в Поречье, но не сможет из-за погоды, поэтому попросил отправиться туда вице-премьера Татьяну Голикову и первого замглавы администрации Сергея Кириенко.
В ходе встречи Федермессер упомянула о хосписе. "Я знаю. Там 19 век", — сказал Путин.
"Им не нужен другой, они привыкли жить в скромных условиях", — поспешила успокоить президента Федермессер, но глава государства был настойчив. "Скромные должны быть достойными", — сказал он.
Учредитель фонда рассказала, что в хосписе уже многое сделано, и "они более чем достойные".
"Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить Голикову и Кириенко", — сказал Путин.
Кириенко в свою очередь отметил, что отправится туда на машине сразу после этой встречи и повезет с собой подарки от президента.
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