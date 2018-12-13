Путин поблагодарил участников движения «Волонтеры Победы» за работу

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам итогового форума Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" отметил их особый вклад в реализацию социально значимых задач, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава РФ поблагодарил волонтеров за большую и важную работу, за их преданность делу, самоотдачу и стремление приносить людям пользу. Он также выразил уверенность в том, что участники сохранят приверженность идеям и традициям движения "Волонтёры Победы". Путин отметил, что данный проект успешно развивается и объединяет свой высокой миссией новых участников.

"По зову души и сердца вы вносите весомый вклад в реализацию востребованных, социально значимых задач. Поддерживаете ветеранов, ухаживаете за мемориалами и воинскими захоронениями, стремитесь воспитать в подрастающем поколении уважение к ратным, героическим страницам нашей истории, проводите масштабные гражданско-патриотические акции", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что волонтеры не останавливаются на достигнутом, а продолжают наращивать творческий, созидательный потенциал и расширяют сферу своей ответственности.