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В Госдуме решили провести конкурс для рэперов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи проводит конкурс для рэперов на туристическую тему, сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.
«Мы запускаем конкурс. Называется «Безграничный рэп». Под эгидой нашего комитета. Конкурс на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России», — цитирует Дегтярева РИА «Новости».
По его словам, основным критерием оценки станет желание зрителей после просмотра ролика поехать в тот или иной населенный пункт.
Дегтярев подчеркнул, что это не просто конкурс стихов о любимом городе.
«Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип», — уточнил он.
В жюри конкурса войдет сам депутат и художественный руководитель проекта Юрий Дегтярев.
«То есть мы «по-дегтяревски» хотим провести этот конкурс», — пошутил он.
По его словам, участие в конкурсе могут принять рэперы в возрасте до 30 лет. Работы начнут принимать в январе, а итоги подведут весной. Победителям вручат путевку по городам России.
В последнее время к рэперам в России привлечено повышенное внимание из-за массовой отмены концертов разных исполнителей в нескольких регионах.
На прошлой неделе в Госдуме состоялся круглый стол «Свобода слова в рэпе». В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявлял, что рэперов начнут приглашать на «новогодние огоньки».
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