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В Крым прибыли две делегации иностранных журналистов 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Две делегации иностранных журналистов прибыли в Крым с ознакомительным визитом, среди них в том числе представители западноевропейских изданий, сообщил РИА Новости заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.
"В Крым с визитом прибыли две делегации иностранных журналистов. В состав первой группы вошли журналисты известных изданий из Франции, Греции, Швеции, Сербии, Армении и Эквадора. Вторая группа состоит из журналистов экономических изданий государств-участниц ЕАЭС, а именно Казахстана, Армении и Киргизии", — сказал Первых.
По его словам, в рамках пресс-тура журналисты побывают в различных регионах полуострова, посетят объекты культурного и исторического наследия, познакомятся с социальными аспектами жизни республики и темпами развития региона.
"Цель визита — объективное освещение происходящих на полуострове событий", — подчеркнул Первых.
Он отметил, что в рамках визита планируется встреча иностранных журналистов с главой республики Сергеем Аксеновым.
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