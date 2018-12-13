В Крым прибыли две делегации иностранных журналистов

Две делегации иностранных журналистов прибыли в Крым с ознакомительным визитом, среди них в том числе представители западноевропейских изданий, сообщил РИА Новости заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.

"В Крым с визитом прибыли две делегации иностранных журналистов. В состав первой группы вошли журналисты известных изданий из Франции, Греции, Швеции, Сербии, Армении и Эквадора. Вторая группа состоит из журналистов экономических изданий государств-участниц ЕАЭС, а именно Казахстана, Армении и Киргизии", — сказал Первых.

По его словам, в рамках пресс-тура журналисты побывают в различных регионах полуострова, посетят объекты культурного и исторического наследия, познакомятся с социальными аспектами жизни республики и темпами развития региона.

"Цель визита — объективное освещение происходящих на полуострове событий", — подчеркнул Первых.