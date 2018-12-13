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Главврача больницы уволили за перевязку пациентки скотчем 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в больнице Благовещенска, где врачи вместо медицинского пластыря использовали канцелярский скотч, заменят главного врача, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Оказалось, к руководству медучреждения у пациентов накопились десятки претензий.
«Были замечания от людей, что с ними не совсем корректно общались. Например, пациентку одну не положили с высокой температурой, хотя должны были. Эта информация копилась достаточно давно, поэтому мы заменили сейчас главного врача», — отметил губернатор.
О том, как медики больницы перевязывают больных после операций, местным СМИ рассказала дочь одной из пациенток. По словам женщины, когда она впервые навестила мать после перевода из реанимации, то поверх медицинских бинтов увидела обычный скотч. Персонал больницы пояснил, что в учреждении закончился специальный медицинский пластырь. Позднее в региональном Минздраве отметили, что в хирургическом отделении больницы действительно пластырь закончился, но у коллег из других отделений он был.
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