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В РПЦ рассказали о доходах Gucci-батюшки 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: кадр YouTube
Протоиерей Вячеслав Баскаков, прославившийся провокационными публикациями фотографий в дорогой одежде, не имеет больших доходов в церкви. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.
По его словам, имущество Баскакова состоит из «небольшой квартирки». К тому же, он является настоятелем достаточно «скромного прихода», где крупных пожертвований не бывает, а службы ведутся только по воскресеньям.
«Это больничный храм, фактически часовня. Окормляемые там — в основном пациенты этого лечебного учреждения. Так что могу однозначно сказать, что ничего из тех вещей, которые были на фотографиях, не куплены на пожертвования», — сказал Мищенко.
Иерей пояснил, что большая часть пожертвований идет на коммунальные услуги, зарплату работников, внутрицерковные нужды, социальную работу и поддержание убранства церкви. Кроме того, он опроверг информацию о больших доходах священнослужителя в епархиальной библиотеке. По его словам, зарплата там равняется минимальному размеру оплаты труда, и ее не хватит «не то что на брендовую вещь, а даже на пряжку».
Заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель Комитета имени Победоносцева протоиерей Вячеслав Баскаков в течение 2018 года публиковал в своем Instagram-аккаунте фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов и тапок Louis Vuitton и прочих дорогих вещей. После того как на него обрушился шквал критики, он удалил аккаунт, но вскоре создал новый. Позже Баскаков извинился за свое поведение в сети, обещал понести епитимию и закрыть свой Instagram-аккаунт.
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