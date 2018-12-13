В РПЦ рассказали о доходах Gucci-батюшки

Протоиерей Вячеслав Баскаков, прославившийся провокационными публикациями фотографий в дорогой одежде, не имеет больших доходов в церкви. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко

По его словам, имущество Баскакова состоит из «небольшой квартирки». К тому же, он является настоятелем достаточно «скромного прихода», где крупных пожертвований не бывает, а службы ведутся только по воскресеньям.

«Это больничный храм, фактически часовня. Окормляемые там — в основном пациенты этого лечебного учреждения. Так что могу однозначно сказать, что ничего из тех вещей, которые были на фотографиях, не куплены на пожертвования», — сказал Мищенко.

Иерей пояснил, что большая часть пожертвований идет на коммунальные услуги, зарплату работников, внутрицерковные нужды, социальную работу и поддержание убранства церкви. Кроме того, он опроверг информацию о больших доходах священнослужителя в епархиальной библиотеке. По его словам, зарплата там равняется минимальному размеру оплаты труда, и ее не хватит «не то что на брендовую вещь, а даже на пряжку».