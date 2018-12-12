Активиста задержали за чтение Конституции РФ в Твери

Сотрудники полиции в Твери задержали местного активиста Илья Якушева за чтение Конституции Р Ф во время одиночного пикета у здания администрации.

«Ко мне подошли сотрудник полиции и сотрудник «центра Э», представились, спросили чем я занимаюсь здесь. Я ответил, что читаю конституцию, напоминая её статьи сотрудникам областной администрации и прохожим», — рассказал News.ru активист.

Илье предложили проехать в отделение полиции. По дороге сотрудники требовали убрать телефон и пытались вести беседы на политические темы. Якушев полагает, что таким образом они хотели узнать о его взглядах.

«Меня привезли в участок, где оперуполномоченный взял с меня объяснительную. В ней я сослался на статью 51 конституции, ничего не поясняя. После чего сотрудник полиции ещё немного побеседовал со мной, и меня отпустили», — добавил Илья.

В день 25-летия Конституции тверские активисты проводили одиночные пикеты около здания правительства области. Сменяя друг друга, они вслух читали статьи из основного закона России. Остальные участники акции задержаны не были.

Ранее News.ru писал о том, что более половины опрошенных россиян считают конституцию страны хорошей, однако выступают за то, чтобы периодически пересматривать её положения.