Чиновнице из Екатеринбурга Ольге Глацких вручили премию «Золотая макарошка» за проявление в этом году наибольшей «заботу» о народе. Анти-премия присуждается политику за самые сомнительные высказывания или «достижения».
По итогам голосования с большим отрывом победу одержала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.
За свое высказывание о том, что государство ничего не должно молодежи, поскольку не просило молодых людей появляться на свет, Ольга получила рекордные 44,14% голосов, — сообщается на сайте Ленинского коммунистического союза молодежи РФ (ЛКСМ РФ).
Голосование проходило на протяжении двух недель в группе ЛКСМ РФ в соцсети «ВКонтакте». В нем приняли участие несколько тысяч человек со всей страны.
По словам лидера свердловских комсомольцев Дениса Курочкина, Глацких спокойно восприняла свою победу в антипремии, передает URA.RU. Приз чиновницы представляет собой фигурку, изображающую макароны на постаменте.
Название премии подсказали слова саратовского экс-министра Натальи Соколовой, заявившей о возможности прожить месяц на 3,5 тысячи рублей, питаясь «макарошками», отмечает агентство.
Ранее, как писал «Ридус», директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство не просило никого рожать и поэтому молодым людям не стоит ждать от властей помощи, вернулась на работу.
Напомним, чиновница Ольга Глацких на встрече с молодыми людьми заявила, что государство не просило, чтобы родители их рожали. Так она ответила на вопрос о финансировании детских проектов в городе Кировграде во время круглого стола в администрации городского округа с участием молодых людей. Видео с высказыванием Глацких появилось в Сети, после чего ее отстранили от исполнения служебных обязанностей директора департамента молодежной политики. Также ее исключили из политического совета «Единой России».