Ольге Глацких вручили премию «Золотая макарошка»

Чиновнице из Екатеринбурга Ольге Глацких вручили премию «Золотая макарошка» за проявление в этом году наибольшей «заботу» о народе. Анти-премия присуждается политику за самые сомнительные высказывания или «достижения».

По итогам голосования с большим отрывом победу одержала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

За свое высказывание о том, что государство ничего не должно молодежи, поскольку не просило молодых людей появляться на свет, Ольга получила рекордные 44,14% голосов, — сообщается на сайте Ленинского коммунистического союза молодежи РФ (ЛКСМ РФ).

Голосование проходило на протяжении двух недель в группе ЛКСМ РФ в соцсети «ВКонтакте». В нем приняли участие несколько тысяч человек со всей страны.

По словам лидера свердловских комсомольцев Дениса Курочкина, Глацких спокойно восприняла свою победу в антипремии, передает URA.RU. Приз чиновницы представляет собой фигурку, изображающую макароны на постаменте.

Название премии подсказали слова саратовского экс-министра Натальи Соколовой , заявившей о возможности прожить месяц на 3,5 тысячи рублей, питаясь «макарошками», отмечает агентство.

Ранее, как писал «Ридус» , директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство не просило никого рожать и поэтому молодым людям не стоит ждать от властей помощи, вернулась на работу.