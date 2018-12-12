Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 перейдет на работу в ВЭБ

По словам Шувалова, Сорокин займет должность заместителя председателя и будет отвечать за проекты группы ВЭБа, связанные с городской экономикой.

«Это большое приобретение для ВЭБа», — отметил Шувалов.

Оргкомитет ЧМ-2018 должен прекратить существование к концу февраля, рассказывал Сорокин в интервью «Ведомостям» в июле. При этом тогда он отмечал, что у него пока нет нового места работы: «Я еще не думал, и у меня нет готового места работы, которое я просто скрываю ото всех. Будем обсуждать».