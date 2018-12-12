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Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 перейдет на работу в ВЭБ 

Ведомости + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018 Алексей Сорокин перейдет на работу в Внешэкономбанк (ВЭБ). Об этом передал председатель ВЭБа Игорь Шувалов через пресс-службу.
По словам Шувалова, Сорокин займет должность заместителя председателя и будет отвечать за проекты группы ВЭБа, связанные с городской экономикой.
«Это большое приобретение для ВЭБа», — отметил Шувалов.
Оргкомитет ЧМ-2018 должен прекратить существование к концу февраля, рассказывал Сорокин в интервью «Ведомостям» в июле. При этом тогда он отмечал, что у него пока нет нового места работы: «Я еще не думал, и у меня нет готового места работы, которое я просто скрываю ото всех. Будем обсуждать».
В сентябре бывший пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова была назначена зампредом ВЭБа. Она отвечает за взаимодействие с госорганами, курирует культурные проекты и вопросы корпоративной социальной ответственности в рамках направления по развитию современной городской экономики. Тимакова проработала с Дмитрием Медведевым 11 лет — с 2007 г., когда он стал первым вице-премьером.
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