Источник сообщил о выдворении «пропавшей» украинской журналистки из России

"Преображенский районный суд вынес решение о выдворении Бойко за нарушение режима пребывания в РФ. В данный момент она находится в миграционном центре", — сказал источник.

По его словам, перед решением суда Бойко была задержана опять же за нарушение режима пребывания. Собеседник агентства не уточнил, какие именно правила она нарушила.