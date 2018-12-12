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Источник сообщил о выдворении «пропавшей» украинской журналистки из России 

РИА Новости + ещё 12 57 минут назад
Фото: Елена Бойко, ВКонтакте
Якобы пропавшая украинская журналистка Елена Бойко по решению суда будет выдворена из России за нарушение режима пребывания, в данный момент она находится в миграционном центре в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Журналистка Елена Бойко известна, в частности, критикой политики президента Украины Петра Порошенко. Издание "Ридус" ранее сообщало со ссылкой на журналиста Руслана Осташко, что "пропажа" Бойко может быть связана с ее расследованием деятельности экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого на Украине, и его супруги Марии Максаковой.
"Преображенский районный суд вынес решение о выдворении Бойко за нарушение режима пребывания в РФ. В данный момент она находится в миграционном центре", — сказал источник.
По его словам, перед решением суда Бойко была задержана опять же за нарушение режима пребывания. Собеседник агентства не уточнил, какие именно правила она нарушила.
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