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Названо число оставшихся в России ветеранов ВОВ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Ветеранов, инвалидов и тружеников тыла Великой Отечественной войны в России и приравненных к ним лиц всего 1,4 млн человек по всей стране, сообщила на заседании оргкомитета «Победа» заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Как передает РИА «Новости», самих участников боевых действий и инвалидов в России осталось 97 тыс. человек.
В мае Минтруд, сославшись на данные статистики, сообщил, что в России проживает 80,3 тыс. участников боевых действий.
Напомним, в среду вице-премьер Татьяна Голикова участвовала в заседании оргкомитета «Победа», курирующего подготовку к 75-летию Победы в Великой отечественно войне. Она заявила, что в 2019 году участникам Великой Отечественной войны ежемесячно будут выплачивать 44 тыс. рублей. Сумма включает только пенсионное обеспечение и единовременную денежную выплату, размер которой ко Дню Победы составит 10 тыс. рублей.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа», заявил о желании российских властей оказывать ветеранам Великой Отечественной войны единовременную материальную помощь ежегодно, а не только к юбилейным датам.
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