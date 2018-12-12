Названы главные мемы года

Сотрудники поисковика Google опубликовали рейтинг самых популярных в России мемов за 2018 год. Рейтинг, основанный на наиболее частых запросах опубликован на странице, посвященной итогам года.

Возглавил рейтинг американский бизнесмен Илон Маск . Наибольшую популярность у россиян получили фото нелепых изобретений с подписью «Как тебе такое, Илон Маск?» Так юзеры бросали шуточный вызов руководителю технологической компании.

Также большое распространение получило изображение миллиардера, употребляющего марихуану во время радиоинтервью.

Вторым по популярности среди россиян стал мем «Мышь крадется» («Мыш кродеться»). Эта шутка была придумана русскоязычными пользователями Twitter и стала известна за рубежом.

Также в рейтинг попали известные мемы «Момо» (изображение пугающей скульптуры), «За себя и за Сашку» (созданный по мотивам кинофильма «Движение вверх») и «Сын маминой подруги» (стереотип об очень успешном человеке).

Ранее в этом году пользователи социальных сетей из разных стран назвали российский мем «Как тебе такое, Илон Маск?» одним из самых смешных в истории.