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Священника будут судить за «зверское» крещение 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Иерей Свято-Георгиевского женского монастыря в Ессентуках Илия Семилетов предстанет перед церковным судом из-за видео со «зверским» крещением ребенка. Об этом сообщает «360».
Пресс-секретарь Пятигорской епархии, протоиерей Михаил рассказал телеканалу, что Семилетова уже отстранили от должности штатного священника и уволили из епархии. Церковный суд рассмотрит его дело 14 декабря.
Ранее в Сети появилась видеозапись крещения ребенка, на которой видно, как священник несколько раз с силой окунает голову ребенка в воду, пока тот кричит и плачет. Интернет-пользователей возмутил этот ролик. Они назвали действия священника «зверством» и писали, что девочка могла получить травмы головы и шеи. Многие пользователи сравнили происходящее на видео с обрядами «изгнания дьявола» и сценами из фильмов ужасов.
При этом мать девочки вступилась за священника. Она отметила, что ролик был снят два года назад, когда ее дочери было два года.
«Непонятно, почему сейчас об этом начали писать. Мне очень неприятно это видеть», — заявила она «Ридусу».
Женщина подчеркнула, что очень благодарна батюшке, который согласился крестить испуганного ребенка.
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