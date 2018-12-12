Подмена младенцев в Перми вскрылась через 70 лет

Три пермские пенсионерки, всю жизнь считавшие себя сёстрами, узнали, что одна из них не родная. Оказалось, 72 года назад в роддоме её перепутали с другим ребенком. Журналисты ток-шоу «ДНК» на НТВ помогли найти семье кровную родственницу.

Впрочем, как уверяют участники передачи, в живых её застать не удалось, но сёстры намерены найти её могилу. В то же время пенсионерки готовят коллективный иск в суд на Министерство здравоохранения Пермского края.

Казус в роддоме случился из-за того, что новорожденных детей кормила одна женщина. О подмене много лет подозревала одна из пенсионерок, которая в итоге убедила неродную сестру пройти тест ДНК. Журналистам удалось найти настоящих родственников главных героев ток-шоу, которые заявили, что теперь будут жить одной большой семьёй.