В Подмосковье планируют модернизировать все техникумы

В среду Воробьев посещает с рабочим визитом Клин . Губернатор осмотрел крупнейшее профессиональное образовательное учреждение «Подмосковье», где готовят кадры в том числе и для автопроизводителя Mercedes-Benz. У колледжа семь корпусов, которые расположены в Клину, Солнечногорском районе и Лобне . После глава региона пообщался с представителями учебных заведений и крупных компаний, студентами. Также в ходе поездки планируется осмотр детской школы искусств имени Чайковского.

«Важная встреча. Аксель (Бензе, генеральный директор ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» — ред.), хочу вас и Mercedes поблагодарить. С вашим приходом много важного начало происходить, в том числе, в профессиональном образовании. У нас 49 колледжей, мы поставили задачу каждый техникум модернизировать, чтоб выпускники были востребованы. У нас конкурс в техникуме от четырех до семи человек на место. Наша задача — модернизировать и тесно работать с корпорациями, с инвесторами», — сказал Воробьев в ходе встречи.

Губернатор отметил, что подмосковные колледжи взаимодействуют не только с Mercedes, но и с компанией Danone, «Аэрофлотом» , аэропортами «Шереметьево» и «Жуковский».

«Я надеюсь, что наши партнеры будут и дальше сотрудничать», — заключил Воробьев.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем — внедорожники GLE, GLC и GLS. Первый автомобиль планируют собрать в конце первого квартала 2019 года.