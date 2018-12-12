«Зверское» крещение ребенка попало на видео

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В Сети опубликовали видео со «зверским» крещением ребенка 

Рамблер 3 часа назад
На странице yagemateri в Instagram опубликовали видеозапись крещения ребенка, напугавшую интернет-пользователей. На записи видно, как священник несколько раз с силой окунает голову ребенка в воду, пока тот кричит и плачет.
Комментаторы написали, что ребенок мог получить травмы головы и шеи.
«Боже мой! Это просто жесть! Прмимо того, что ребенок в дикой истерике от испуга, <…> так он это еще с такой силой делает, что ненароком и физически мог травму нанести. <…> Ну не может крещение таким зверским способом делаться», — написала @karinazhurbina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Многие пользователи сравнили происходящее на видео с обрядами «изгнания дьявола» и сценами из фильмов ужасов. Некоторые отметили, что это крещение больше похоже на попытку утопить ребенка.
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«Господи он головкой об дно ребёнка бьет, дитё даже за головку схватилось у меня сердце сжимается…» — заявила @dariaderingert.
«Может это какая-то секта под видом церкви?» — предположила @marihasuper.
Комментаторов возмутило, что родственники ребенка стояли в стороне, снимали происходящее на видео и не попытались вмешаться.
«Что то мне подсказывает, что этот ребенок станет атеистом», — отметила @lerch.cher.
Также интернет-пользователи выразили надежду, что видеозаписью заинтересуются правоохранительные органы.
Комментарии241
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