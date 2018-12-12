Российского чиновника уволили из-за 66 машин жены 

Сотрудника Ространснадзора уволили в связи с утратой доверия из-за покупки его женой 66 автомобилей. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал генпрокурор РФ Юрий Чайка.
По его словам, прокуроры провели проверку и выяснили, что на официальные доходы семья чиновника не могла купить столько машин.
Также Чайка рассказал об уволенном главе управления федеральными автодорогами Краснодара. Чиновник заключил почти трёхмиллиардные контракты на капитальный ремонт дорог с организацией, учредителю которой он задолжал шесть миллионов рублей.
Российских чиновников увольняют в связи с утратой доверия за умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, допущение конфликта интересов и несоблюдение антикоррупционных запретов.
В 2017 году в связи с утратой доверия были уволены более 1,2 тысячи госслужащих, а за девять месяцев 2018-го — 908 чиновников. С этого года имена уволенных за такие нарушения чиновников вносят в специальный реестр.
Восьмого марта 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о «реестре коррупционеров». В этот список могут попасть чиновники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Им запрещено занимать должности на госслужбе и в госкомпаниях. Фамилии бывших госслужащих удалят из реестра через пять лет после их попадания туда.