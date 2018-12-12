В России отразили безумную атаку на Крымский мост

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В России отразили безумную атаку террористов на Крымский мост 

Дни.ру 1 час назад
Политологи называют поведение украинских депутатов неадекватным. Москва расценивает высказывания Киева как прямой призыв к терроризму.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.
Захарова на своей страничке в Facebook отметила, что считает это провокацией и прямым призывом к террористической деятельности.
"Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных", — цитирует пост Захаровой RT.
В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с агентством назвал поведение Мосийчука неадекватным.
"Цитирование таких людей — изначально большая проблема Украины как государства. Причем она началась далеко не в 2014 году", — отметил Брутер.
Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал разрушить Крымский мост за якобы провокацию Москвы в Керченском проливе.
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