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Акушерки сделали пародию на песню Бузовой 

Рамблер + ещё 2 30 минут назад
Сотрудницы барнаульского роддома номер два сняли клип к 80-летнему юбилею медицинского учреждения, перепев композицию Ольги Бузовой «Мало половин». Внимание на видео обратила «Комсомольская правда».
«Тужься чаще, прямо сейчас головка входит, входит в малый таз. Глубже, чаще, малыш развернут спинкой в этот, в этот, в этот раз. <…> В этой матке ты был господин, и никого вокруг — только ты один», — спели акушерки.
Также они пообещали «уговорить» младенцев, которые не торопятся появляться на свет, и назвали своим оружием окситоцин.
Вместо припева «мало половин, мало, мало половин» они исполнили «дай окситоцин, срочно дай окситоцин».
Также акушерки повторили танец из клипа Бузовой.
По данным «КП», медики не собирались публиковать видео в интернете. Они собрали пять тысяч рублей и сняли клип, чтобы показать его коллегам на праздничном корпоративе.
Одна из участниц клипа рассказала газете, что молодой человек, с которым они сотрудничали, решил использовать видео для рекламы.
«От начальства точно влетит по самое не хочу. Главврач еще не знает», — сказала она.
В студии звукозаписи «КП» заявили, что после звонка из больницы они удалили ролик, «откуда смогли».
Текст песни и сюжет клипа барнаульских акушерок во многом напоминает видео, записанное студентками красноярского медуниверситета в марте этого года. Свой клип они назвали «Много пуповин».
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