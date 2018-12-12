Бомжу из Донецка скинулись на еду и комнату в Подмосковье

Москвичка Марика Воробей поведала в Instagram историю бомжа, который встретился ей возле продуктового магазина и попросил купить еды. После публикации рассказа о Владимире, оказавшемся родом из Донецка, подписчики девушки начали собирать деньги на помощь герою постов.

По словам «Бомжа Вовы», как окрестили мужчину в Instagram, его семья погибла во время бомбежки, а дом сгорел. Он бежал в Москву, нелегально пересек границу, и документы у него украли. В статусе беженца Владимиру отказывают, а восстановить документы он не может.

Социальные службы, сказал бездомный, иногда помогают ему едой и одеждой.

После публикации Воробей Владимиру на карту перевели более 28 тысяч рублей за сутки. На эти деньги он купил новую одежду и еду, а также нашел комнатку в Подмосковье. Средства переводили из разных городов России, а также Украины.