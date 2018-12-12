Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бомжу из Донецка скинулись на еду и комнату в Подмосковье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Москвичка Марика Воробей поведала в Instagram историю бомжа, который встретился ей возле продуктового магазина и попросил купить еды. После публикации рассказа о Владимире, оказавшемся родом из Донецка, подписчики девушки начали собирать деньги на помощь герою постов.
По словам «Бомжа Вовы», как окрестили мужчину в Instagram, его семья погибла во время бомбежки, а дом сгорел. Он бежал в Москву, нелегально пересек границу, и документы у него украли. В статусе беженца Владимиру отказывают, а восстановить документы он не может.
Социальные службы, сказал бездомный, иногда помогают ему едой и одеждой.
После публикации Воробей Владимиру на карту перевели более 28 тысяч рублей за сутки. На эти деньги он купил новую одежду и еду, а также нашел комнатку в Подмосковье. Средства переводили из разных городов России, а также Украины.
Последние новости
Неизвестный расстрелял прохожих из автомата в центре Страсбурга Путин продлил заморозку пенсий Человеком года по версии Time стала россиянка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США хотят избавить экономику Украины от «влияния» РФ105
Российские «Калибры» и «Ониксы» признали бесполезными240
Просевший Крымский мост решено снести149
ВКС РФ вызвали панику у оппозиции Венесуэлы46
«Это война»207
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
08:26
Задержанный украинский командир сделал заявление
Общество
04:42
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
Украина В мире
00:36
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Политика
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
00:34
Алексееву похоронят в США
Общество
00:30
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале
Общество Статьи
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение