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Затравленная соседями семья с больными раком детьми уехала из квартиры 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Семья с онкобольными детьми покинула дом в столичном районе Коньково, сообщил канал "Москва 24" со ссылкой на соседей.
Как отмечается, хозяйке квартиры не известно, что жильцы съехали. По ее мнению, они могли уехать на время. Кроме того, по сообщению телеканала, жители, подписавшие петицию о выселении семьи, уже пожалели о содеянном.
Ранее стало известно, что в одной из московских многоэтажек был организован сбор подписей жильцов за выселение из съемной квартиры детей с онкологическим диагнозом. В этом доме жилье для них арендовал благотворительный фонд.
Жители почти пятидесяти квартир выразили опасения, что онкобольные якобы могут заразить других. По их мнению, такие пациенты должны жить в специализированных гостиницах. Больше всего соседей пугает, что дети ходят в масках и помещения никто не дезинфицирует.
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