Сокуров попросил Путина освободить Сенцова, сообщили в СПЧ

По словам Борисова, на закрытой части заседания СПЧ с президентом 11 декабря прозвучало предложение об освобождении Сенцова.

"От Сокурова прозвучало это предложение (об освобождении Сенцова), никто больше его (вопрос) не поднимал… Президент выслушал и напомнил, что нужно действовать в рамках действующего законодательства, что все действия должны быть в рамках правовой системы", — рассказал член СПЧ.

Он добавил, что в закрытой части заседания члены СПЧ могли высказывать свои личные просьбы и предложения, которые не обсуждались коллегиально на совете. "Это право каждого члена СПЧ", — пояснил он.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" *, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

В мае Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова , во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

*Террористическая организация, запрещенная в России