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Сокуров попросил Путина освободить Сенцова, сообщили в СПЧ 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Просьба об освобождении гражданина Украины Олега Сенцова было личной инициативой члена Совета по правам человека (СПЧ) Александра Сокурова, президент РФ Владимир Путин в ответ напомнил о правовом аспекте этого вопроса, сообщил РИА Новости член СПЧ Игорь Борисов.
По словам Борисова, на закрытой части заседания СПЧ с президентом 11 декабря прозвучало предложение об освобождении Сенцова.
"От Сокурова прозвучало это предложение (об освобождении Сенцова), никто больше его (вопрос) не поднимал… Президент выслушал и напомнил, что нужно действовать в рамках действующего законодательства, что все действия должны быть в рамках правовой системы", — рассказал член СПЧ.
Он добавил, что в закрытой части заседания члены СПЧ могли высказывать свои личные просьбы и предложения, которые не обсуждались коллегиально на совете. "Это право каждого члена СПЧ", — пояснил он.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
В мае Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.
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