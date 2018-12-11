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Путин подписал указ об изменении статуса Союза женщин России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменении статуса Союза женщин России с общественной организации на общественно-государственную, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Согласиться с предложением общественной организации "Союз женщин России" об участии государства в ее деятельности, изменении статуса организации на общественно-государственную организацию и переименовании в Общероссийскую общественно-государственную организацию "Союз женщин России", — говорится в указе.
Согласно документу, основными направлениями деятельности Союза женщин России являются: защита прав и интересов женщин, повышение общественного статуса женщин и их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, расширение самореализации женщин, проживающих в сельской местности. Помимо этого, Союз женщин будет содействовать в осуществлении демографической политики РФ, защите материнства и детства.
Путин поручил правительству РФ обеспечить представительство Минтруда, Минздрава, Минпросвещения и Минкультуры в органах управления Союза женщин, а также передать в собственность организации здание по адресу: город Москва, Глинищевский переулок, дом 6 в качестве имущественного взноса РФ.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания.
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