Путин подписал указ об изменении статуса Союза женщин России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменении статуса Союза женщин России с общественной организации на общественно-государственную, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с предложением общественной организации "Союз женщин России" об участии государства в ее деятельности, изменении статуса организации на общественно-государственную организацию и переименовании в Общероссийскую общественно-государственную организацию "Союз женщин России", — говорится в указе.

Согласно документу, основными направлениями деятельности Союза женщин России являются: защита прав и интересов женщин, повышение общественного статуса женщин и их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, расширение самореализации женщин, проживающих в сельской местности. Помимо этого, Союз женщин будет содействовать в осуществлении демографической политики РФ, защите материнства и детства.

Путин поручил правительству РФ обеспечить представительство Минтруда Минздрава , Минпросвещения и Минкультуры в органах управления Союза женщин, а также передать в собственность организации здание по адресу: город Москва, Глинищевский переулок, дом 6 в качестве имущественного взноса РФ.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.