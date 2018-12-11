Задержанный украинский командир сделал заявление

Задержанный украинский командир высказался об условиях СИЗО

Адвокат задержанного в Керченском проливе командира дивизиона ВМСУ Дениса Гриценко заявил об отсутствии претензий своего подзащитного к содержанию в российском СИЗО и уважительном отношении со стороны правоохранительных органов . Об этом сообщает RT.

Адвокат сообщил, что Гриценко отказывается признать себя виновным в нарушении государственной границы РФ и отказывается давать показания по уголовному делу, считая себя военнопленным.

Во время инцидента в Керченском проливе капитан 2 ранга Денис Гриценко находился на борту бронекатера «Бердянск», для задержания которого российским пограничникам пришлось отрыть огонь на поражение. Во время судебного заседания, на котором рассматривалось ходатайство о его аресте, Гриценко назвал себя уроженцем Симферополя. Он рассказал, что сейчас в столице Крыма живут его родители, а сам он является владельцем квартиры в этом городе.