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Forbes определил самых высокооплачиваемых писателей 2018 года 

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Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 годf.
Как отмечается, этим авторам удалось за этот год продать в США 24,5 млн книг. При этом они заработали $283 млн  Согласно данным издания, первое место в списке занимает американский писатель Джеймс Паттерсон, написавший детективные романы "И пришел паук" и "Целуя девушек". Ему удалось заработать $86 млн На втором месте оказалась автор книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг с доходом $54 млн Тройку лидеров замыкает "король ужасов" Стивен Кинг с $21 млн  Отмечается, что в рейтинг также попали Джон Гришэм, Дэн Браун, Джефф Кинни, Майкл Вулф, Нора Робертс, Даниэла Стил, Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс.
Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года.
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