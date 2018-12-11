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Член СПЧ отметил давление на российских журналистов за рубежом 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член Совета по правам человека Александр Брод заявил, что заказчики политических информационных кампаний за рубежом заинтересованы представлять Россию только в негативном свете, поэтому идет беспрецедентное давление на журналистов и экспертов по различным политическим и социально-экономическим вопросам.
"Инициаторы антироссийских политических информационных кампаний принципиально не заинтересованы в существовании точки зрения, альтернативной той, где Россия представлена только в негативном свете, как следствие мы видим беспрецедентное давление на журналистов, экспертов, выступающих по различным политическим, социально-экономическим вопросам. Политика, нацеленная на проведении истории к единому стандарту, также представляет собой серьезный вызов правам человека, россиян, соотечественникам за рубежом. Акции по демонтажу, переносу или сносу памятников, мемориалов, сопровождается насилием в отношении тех, для кого эти символы представляют ценность", — сказал Брод.
Правозащитник отметил, что дискриминационные практики в отношении граждан РФ за рубежом многообразны: это и давление на свободу слова, неправовые экстрадиции, вмешательство в личную жизнь, препятствие в профессиональную деятельность дипломатическую, журналистскую, научную.
"Это часть инструментария новой холодной войны", — подчеркнул он.
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