Член СПЧ отметил давление на российских журналистов за рубежом

"Инициаторы антироссийских политических информационных кампаний принципиально не заинтересованы в существовании точки зрения, альтернативной той, где Россия представлена только в негативном свете, как следствие мы видим беспрецедентное давление на журналистов, экспертов, выступающих по различным политическим, социально-экономическим вопросам. Политика, нацеленная на проведении истории к единому стандарту, также представляет собой серьезный вызов правам человека, россиян, соотечественникам за рубежом. Акции по демонтажу, переносу или сносу памятников, мемориалов, сопровождается насилием в отношении тех, для кого эти символы представляют ценность", — сказал Брод.

Правозащитник отметил, что дискриминационные практики в отношении граждан РФ за рубежом многообразны: это и давление на свободу слова, неправовые экстрадиции, вмешательство в личную жизнь, препятствие в профессиональную деятельность дипломатическую, журналистскую, научную.